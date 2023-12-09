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Президент Ильхам Алиев: Не вижу серьезных препятствий для подписания мирного соглашения

Президент Ильхам Алиев: Не вижу серьезных препятствий для подписания мирного соглашения В течение почти трехлетнего переговорного процесса Армения постоянно хотела включить в мирное соглашение положение, касающееся армянского меньшинства в Карабахе. Наша позиция заключалась в том, что это наше внутреннее дело.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев: Не вижу серьезных препятствий для подписания мирного соглашения

В течение почти трехлетнего переговорного процесса Армения постоянно хотела включить в мирное соглашение положение, касающееся армянского меньшинства в Карабахе. Наша позиция заключалась в том, что это наше внутреннее дело.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Раз они хотят, чтобы был включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то давайте включим и вопрос изгнанного тридцать лет назад из Армении азербайджанского меньшинства в этой стране. А азербайджанцев в Армении было гораздо больше, чем армян в Азербайджане - почти 300 тыс. человек. То есть наша позиция заключалась в том, что это должно быть взаимно. Либо мы включаем эти два вопроса о национальных меньшинствах, их правах и безопасности, в том числе право на возвращение не только армян в Азербайджан, но и азербайджанцев в Армению. И неважно, что азербайджанцы были изгнаны тридцать лет назад, а армяне решили уехать два месяца назад. Дело в том, что все должно быть взаимно, - иначе мы не комментируем этот вопрос в нашем мирном договоре. До сих пор мы не получили от Армении какого-либо четкого объяснения по этому вопросу. Если Армения согласится либо на применение одной и той же формулировки для обоих национальных меньшинств, либо вообще не включать этот вопрос, то мир достижим. Потому что это было главным препятствием для Армении во время их переговоров с нами. Так что посмотрим, что будет. И, честно говоря, по логике вещей я не вижу серьезных препятствий для подписания мирного соглашения", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: I don't see now any serious obstacle to sign a peace agreement from a logical point of view
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Hazırda məntiq nöqteyi-nəzərindən sülh sazişinin imzalanmasına hər hansı ciddi maneə görmürəm"

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