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Президент Ильхам Алиев: Наши политические отношения с Республикой Конго еще больше укрепятся

Президент Ильхам Алиев: Наши политические отношения с Республикой Конго еще больше укрепятся Визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Азербайджан окажет очень положительное влияние и на дальнейшее сотрудничество двух стран. Наши политические отношения еще больше укрепятся.
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 13:34
Президент Ильхам Алиев: Наши политические отношения с Республикой Конго еще больше укрепятся

Визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Азербайджан окажет очень положительное влияние и на дальнейшее сотрудничество двух стран. Наши политические отношения еще больше укрепятся.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.

Выразив надежду, что в результате реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита, в торговом обороте появится положительная динамика, глава государства отметил: "Сегодня мы провели с Вами широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, и вновь разногласий нет. Мы готовы к совместной работе в связи с COP29".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'Our political relations with Republic of the Congo will be further strengthened'

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