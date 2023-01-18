Президент Ильхам Алиев: Наша политика всегда была основана на сотрудничестве

Думаю, что амбиции разных стран, своего рода борьба за так называемое лидерство либо в регионе, либо в мире и неправильная оценка собственного потенциала, недооценка своих визави или оппонентов затрудняют сотрудничество.

Думаю, что амбиции разных стран, своего рода борьба за так называемое лидерство либо в регионе, либо в мире и неправильная оценка собственного потенциала, недооценка своих визави или оппонентов затрудняют сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Подчеркнув, что это ведет к недоверию, к напряженности и войнам, глава государства добавил: «Наша политика всегда была основана на сотрудничестве в подлинном смысле этого слова, ибо мы твердо верим, что залогом успеха является только сотрудничество. Чем больше вы отдаете, чем больше вы помогаете, тем больше вы получите. Именно так устроен мир».