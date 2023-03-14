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Президент Ильхам Алиев: Наш экспорт природного газа в Европу растет с каждым годом

Президент Ильхам Алиев: Наш экспорт природного газа в Европу растет с каждым годом Азербайджан экспортирует природный газ в Европу чуть более двух лет, и с каждым годом эти цифры растут.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 19:57
Президент Ильхам Алиев: Наш экспорт природного газа в Европу растет с каждым годом

Азербайджан экспортирует природный газ в Европу чуть более двух лет, и с каждым годом эти цифры растут.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"После российско-украинской войны нам поступили заказы и предложения по меньшей мере из 10 европейских стран об обеспечении поставок газа в эти страны или же увеличении объемов поставок в страны, куда мы уже поставляем газ. Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному с Европейским Союзом в прошлом году, мы планируем до 2027 года поставлять на европейское пространство 20 миллиардов кубометров природного газа в год", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijan's natural gas exports to Europe increasing every year
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Avropa məkanına təbii qaz ixracımız ildən-ilə artır"

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