О нас

Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо

Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в воскресенье направил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в воскресенье направил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

Как передает Report, в документе говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю вновь одержанной Вами победы на выборах на пост президента Турецкой Республики. Народ Азербайджана также с большим вниманием и волнением наблюдал за этими выборами.

Итоги голосования, являющиеся торжеством национальной воли, - высшая награда за широкомасштабную политику, которую Вы решительно проводите в жизнь на пути всестороннего развития своей страны, и Ваши неоценимые заслуги. Ваша деятельность, золотыми буквами вписанная в страницы современной эпохи, является наглядным выражением Вашей безграничной любви, привязанности и верности Родине, народу, турецкому краю.

За последние двадцать лет благодаря Вашему лидерству братская Турецкая Республика, пройдя большой и славный путь развития, превратилась в силовой центр, оказывающий решающее влияние на процессы на международной арене, завоевала авторитет, достигла значимых успехов в политической, экономической, промышленной, военной сферах, в области новых технологий и других направлениях. Успехи могущественной и влиятельной Турецкой Республики, являющиеся главной целью Вашей исторической миссии, вызывают у нас, как у братской страны, большую гордость.

Азербайджано-турецкие отношения, исходящие из воли наших народов, исторически связанных друг с другом неразрывными узами, сегодня не имеют аналогов в мире. Наши нерушимая дружба и братство, взаимовыгодное сотрудничество, совместно реализуемые крупномасштабные проекты являются важными факторами, характеризующими наше стратегическое союзничество, а также составляют основу регионального сотрудничества, безопасности и стабильности.

Наш народ всегда с большой благодарностью вспоминает решительную, однозначную политическую и моральную поддержку лично с Вашей стороны, со стороны братского государства и народа Турции в борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации.

Дорогой Брат, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить свой первый визит в Азербайджан.

Уверен, что дружба и братство наших народов, с честью выдержавшие испытание временем, азербайджано-турецкое единство и союзничество, в соответствии с духом философии "Одна нация, два государства" и "Один кулак", нашими совместными усилиями и впредь будут продолжаться по восходящей линии и станут еще прочнее.

Разделяя с Вами радость этой победы, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности во имя процветания братской Турции, благополучия и благоденствия Вашего народа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə liderinə məktub ünvanlayıb

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi