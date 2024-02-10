Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Си Цзиньпину

Президент Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину послание по случаю наступающего Праздника Весны.

Президент Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину послание по случаю наступающего Праздника Весны.

Как сообщает Report, в послании главы государства, поздравившего от своего имени и от имени народа Азербайджана дружественный китайский народ, отмечается: "Древний праздник Чуньцзе, олицетворяющий наступление лунного Нового года и являющийся выражением глубокого почтения к незыблемому единству человека и природы, своим неиссякаемым обновляющим духом укрепляет чувства искренности, доброты и заботы о других. Желаю, чтобы этот праздник принес счастье, процветание и новые успехи Вашему народу, сохраняющему богатые национально-духовные традиции".

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение развитием по восходящей линии азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества, а также уверенность в том, что совместными усилиями наши межгосударственные связи будут и дальше укрепляться и расширяться.