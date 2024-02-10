President
О нас

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Си Цзиньпину

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Си Цзиньпину Президент Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину послание по случаю наступающего Праздника Весны.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 12:03
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Си Цзиньпину

Президент Ильхам Алиев направил председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину послание по случаю наступающего Праздника Весны.

Как сообщает Report, в послании главы государства, поздравившего от своего имени и от имени народа Азербайджана дружественный китайский народ, отмечается: "Древний праздник Чуньцзе, олицетворяющий наступление лунного Нового года и являющийся выражением глубокого почтения к незыблемому единству человека и природы, своим неиссякаемым обновляющим духом укрепляет чувства искренности, доброты и заботы о других. Желаю, чтобы этот праздник принес счастье, процветание и новые успехи Вашему народу, сохраняющему богатые национально-духовные традиции".

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение развитием по восходящей линии азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества, а также уверенность в том, что совместными усилиями наши межгосударственные связи будут и дальше укрепляться и расширяться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev sends congratulatory letter to President of China Xi Jinping
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Çin liderini təbrik edib

Самое важное

Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi