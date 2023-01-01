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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо руководству Судана

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо руководству Судана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану.
Внешняя политика
1 января 2023 г. 12:45
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо руководству Судана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин председатель, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Республики Судан – Дня независимости.

Верю, что азербайджано-суданские отношения и впредь будут успешно развиваться и укрепляться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших государств и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Sudan rəhbərliyinə təbrik məktubu ünvanlayıb

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