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Ильхам Алиев поздравил президента Турции с Днем Республики

Ильхам Алиев поздравил президента Турции с Днем Республики Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с Днем Республики.
Внешняя политика
29 октября 2024 г. 11:06
Ильхам Алиев поздравил президента Турции с Днем Республики

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Республики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице братскому народу Турции самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю 29 Октября – Дня Республики.

Хотел бы с гордостью отметить, что Турецкая Республика вступила во второе столетие своей истории как мощная, ведущая и стабильная с политической, экономической, военной и всех других точек зрения страна, завоевавшая высокий авторитет и доверие на международной арене, говорящая свое слово в глобальных вопросах. Все эти грандиозные достижения стали возможными благодаря политике, проводимой под Вашим дальновидным и мудрым руководством, и Вашему упорному труду.

Все успехи могучей Турции, ставшей центром силы в мире, радуют и вдохновляют нас не меньше, чем наши собственные успехи. Сегодня мы испытываем чувство большой гордости от того, что азербайджано-турецкие отношения находятся на самой высокой вершине, от нашего несокрушимого братства. Наши динамично и активно развивающиеся исключительные межгосударственные связи, составляющие основу регионального сотрудничества, играют роль важного фактора для всей Евразии, внося большой вклад в развитие, мир и безопасность в регионе.

Верю, что азербайджано-турецкое стратегическое союзничество, черпающее силу из нашей общей истории, богатых национально-духовных ценностей, братства и единства двух народов, нашими совместными усилиями будет и впредь углубляться и укрепляться в соответствии с принципом "Одна нация, два государства".

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братской Турецкой Республике и ее народу – постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Turkish president on Republic Day
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana təbrik məktubu göndərib

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