Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.

Как сообщает Report, что в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сербия.

Отношения между Азербайджаном и Сербией построены на крепкой дружбе, взаимном доверии и взаимопонимании. Наши тесные межгосударственные связи и сотрудничество, которое день ото дня обогащается новым содержанием, вызывают большое удовлетворение.

Высокий уровень наших политических связей, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализованные совместные проекты сегодня играют важную роль в расширении наших отношений и углублении взаимодействия. Наши страны успешно сотрудничают как в двусторонней плоскости, так и в рамках международных организаций.

Уверен, что нашими совместными усилиями азербайджано-сербское стратегическое партнерство, наше взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, оборонной и других сферах и впредь будут развиваться по восходящей.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Сербии - постоянного благополучия и процветания".