Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску по случаю годовщины интронизации.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше Святейшество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев по случаю Дня коронации.
Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Искренний диалог и взаимопонимание, сформировавшиеся между нами на протяжении долгих лет, служат сохранению общечеловеческих ценностей, установлению солидарности между представителями разных религий и культур.
Выражаю Вам благодарность за высокую оценку, данную Вами традициям мультикультурализма и инклюзивности Азербайджана, его роли в продвижении межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания в мире.
Уверен, что атмосфера образцового сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию среды взаимного доверия между цивилизациями.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей высшей миссии во имя священных целей".