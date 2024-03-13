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Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску по случаю годовщины интронизации.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 11:07
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску по случаю годовщины интронизации.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше Святейшество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев по случаю Дня коронации.

Мы придаем особое значение развитию отношений между Азербайджаном и Святым Престолом. Искренний диалог и взаимопонимание, сформировавшиеся между нами на протяжении долгих лет, служат сохранению общечеловеческих ценностей, установлению солидарности между представителями разных религий и культур.

Выражаю Вам благодарность за высокую оценку, данную Вами традициям мультикультурализма и инклюзивности Азербайджана, его роли в продвижении межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания в мире.

Уверен, что атмосфера образцового сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом и впредь будет служить созданию среды взаимного доверия между цивилизациями.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей высшей миссии во имя священных целей".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan congratulates Pope Francis
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Roma Papasına təbrik məktubu göndərib

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