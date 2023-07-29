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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ по случаю национального праздника Королевства Марокко, передаю самые искренние пожелания.

Азербайджано-марокканские отношения имеют хорошие традиции. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления традиционных дружественных отношений между нашими странами, расширения сотрудничества, представляющего взаимный интерес, как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему братскому народу - постоянного мира и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Mərakeş Kralına təbrik məktubu göndərib

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