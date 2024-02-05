Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо в связи с годовщиной страшного землетрясения, произошедшего в этой стране в прошлом году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо в связи с годовщиной страшного землетрясения, произошедшего в этой стране в прошлом году.

Как сообщает Report, с глубоким уважением и почтением чтя светлую память десятков тысяч людей, погибших в результате этой страшной трагедии, глава государства подчеркнул: "Это бедствие, так же, как Турцию, глубоко потрясло и Азербайджан. В те тяжелые дни наш народ, став единым сердцем с братским турецким народом, разделил боль трагедии, вместе с ним испытал бесконечную скорбь. С первых минут после известия о землетрясении, не дожидаясь никакого призыва о помощи, азербайджанский народ и государство мобилизовали все возможности для выполнения своего братского долга. Наши спасатели, врачи и волонтеры, привлеченные к работам по ликвидации последствий мощного землетрясения и поисково-спасательным операциям, с большой храбростью, упорством и самоотверженностью действовали плечом к плечу со своими турецкими коллегами. Наряду с государственными и частными структурами, каждый наш соотечественник, от мала до велика, не жалел усилий для того, чтобы стать поддержкой и моральной опорой пострадавшим от землетрясения".

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря лидерству президента Реджепа Тайипа Эрдогана, боевому настрою народа Турции, его духу солидарности и непоколебимой воле могучее Турецкое государство в скором времени справится и с этими трудностями, выйдет из этого горького испытания с честью и еще более сильным.