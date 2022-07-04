Президент Ильхам Алиев направил письмо Джозефу Байдену

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля – Дня Независимости США.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену по случаю 4 июля – Дня Независимости США.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице дружественному американскому народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю 4 Июля – Дня независимости.

Вот уже 30 лет Азербайджанскую Республику и Соединенные Штаты Америки связывают дружеские и партнерские отношения. Мы высоко ценим поддержку, которую США с первого дня оказывали независимости, суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно продолжается в двусторонней и многосторонней плоскости. Продолжающаяся уже много лет наша совместная деятельность в обеспечении международной безопасности и борьбе с терроризмом вызывает удовлетворение. Тесное сотрудничество наших стран в вопросах энергетической безопасности, непосредственное участие и всесторонняя поддержка США в реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектах являются одними из основных факторов нашего успеха.

Сотрудничество между Азербайджаном и США, достигшее сегодня в ряде важных сфер уровня стратегического партнерства, создало условия и для расширения наших политических связей. Сотрудничество наших стран в области энергетики, безопасности и в борьбе с терроризмом носит образцовый характер.

В период, когда сформировались благоприятные условия для установления устойчивого мира и экономического прогресса на Южном Кавказе, мы верим, что США смогут сыграть важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, открытии коммуникаций, налаживании контактов между людьми. Мы также считаем, что США могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе представленных с нашей стороны пяти принципов.

Мины, заложенные Арменией на наших освобожденных от оккупации территориях, остаются самым большим препятствием для проводимой нами здесь работы по восстановлению и реконструкции. Мы одобряем помощь, оказываемую США нашей стране в деле разминирования. Мы также возлагаем большие надежды на поддержку Вашей страны в вопросе прояснения судьбы около 4 тысяч наших соотечественников, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта.

Уважаемый господин Президент,

Уверен, что нашими совместными усилиями отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, объединяющие Азербайджан и США, и впредь будут успешно продолжаться и расширяться в интересах двух народов.

Пользуясь случаем, в этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенных Штатов Америки – постоянного процветания".