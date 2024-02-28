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Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума.
Внешняя политика
28 февраля 2024 г. 23:24
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума.

Как передает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники форума,

Прежде всего хотел бы поздравить вас с открытием XII азербайджано-российского межрегионального форума. Проведение данного мероприятия, ставшего уже доброй традицией, вносит существенный вклад в развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Межрегиональные форумы в таком формате уже доказали свою эффективность. В рамках форума проводятся встречи представителей власти, деловых и экспертных кругов, ведется конструктивный и открытый диалог. Это позволяет наладить контакты, в очном формате скоординировать наши усилия для дальнейшей совместной деятельности, обсудить перспективы расширения кооперации. Форум является востребованной площадкой для установления прямых взаимовыгодных связей между регионами Азербайджанской Республики и субъектами Российской Федерации.

С удовлетворением хотел бы отметить, что наше партнерство, основанное на принципах взаимного уважения и доверия, многогранно и охватывает практически все сферы. Сегодня торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами динамично развивается, увеличивается товарооборот, ведется работа по новым направлениям. В рамках форума предусмотрены обсуждения взаимодействия в транспортно-логистической, промышленной, сельскохозяйственной и экологической областях, что наглядно демонстрирует стремление двух стран к еще большему углублению связей на межрегиональном уровне.

Примечательно, что сегодняшний форум проводится во вторую годовщину подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Два года назад, в феврале 2022 года, опираясь на исторические традиции дружбы и добрососедства, глубокие культурные и гуманитарные связи между нашими народами, был подписан этот значимый документ, который вывел наши межгосударственные отношения на качественно новый, союзнический уровень.

Убежден, что этот форум, как и предыдущие, пройдет в созидательной атмосфере, станет знаковым событием для выработки общих подходов и будет способствовать достижению всех намеченных целей на благо наших дружественных стран.

Желаю всем участникам форума успешной и плодотворной работы!"

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev XII Azərbaycan-Rusiya Regionlararası Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

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