Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам проходящего в Нью-Йорке VI Каспийского бизнес-форума

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума на тему "Вдоль Среднего коридора: коммуникации, финансы и энергетика" в Нью-Йорке.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.