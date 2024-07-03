Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Астану

3 июля по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в статусе председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Астану для участия в Саммите ШОС.

3 июля по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в статусе председателя Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Астану для участия в Саммите ШОС.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев и другие официальные лица.

Отметим, что это второе участие президента Ильхама Алиева в Саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в статусе председателя Шанхайской организации сотрудничества глава нашего государства принял участие в Саммите организации, состоявшемся 16 сентября 2022 года в городе Самарканд.