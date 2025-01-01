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Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец

Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец Все усилия некоторых западных стран, находящихся под их контролем так называемых неправительственных организаций и фейковых медиа-органов, желавших использовать СОР29 против Азербайджана, оказались тщетными.
Внешняя политика
1 января 2025 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что с конца января следующего года политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец

Все усилия некоторых западных стран, находящихся под их контролем так называемых неправительственных организаций и фейковых медиа-органов, желавших использовать СОР29 против Азербайджана, оказались тщетными.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что все это еще продолжается даже спустя около двух месяцев после СОР, против нас ведется злобная кампания клеветы, лжи, измышлений, глава государства сказал: "Надеюсь, что с конца января следующего года этой политике дискриминации, клеветы в отношении Азербайджана будет положен конец. В любом случае, надежды большие".

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Версия на английском языке President: I hope that starting from the end of January next year, this policy of evil and slander against Azerbaijan will be stopped
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ümid edirəm ki, gələn il yanvarın sonlarından Azərbaycana qarşı şər, böhtan siyasətinə son qoyulacaq

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