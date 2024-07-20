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Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что после выборов в США и Европе станут лучше понимать Азербайджан

Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что после выборов в США и Европе станут лучше понимать Азербайджан Мы заявляем – иногда публично, а иногда частным образом, что интересы Азербайджана на Южном Кавказе должны быть соблюдены. И если кто-то попытается игнорировать наши интересы, то будет неправ и потерпит неудачу.
Внешняя политика
20 июля 2024 г. 19:32
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что после выборов в США и Европе станут лучше понимать Азербайджан

Мы заявляем – иногда публично, а иногда частным образом, что интересы Азербайджана на Южном Кавказе должны быть соблюдены. И если кто-то попытается игнорировать наши интересы, то будет неправ и потерпит неудачу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Скажу честно, что часть антиазербайджанской кампании (в США - ред.) связана с президентскими выборами. Они хотят обеспечить себе голоса армян. Думаю также, может быть, в этом и была цель", - сказал глава государства, выразив надежду, что после выборов Вашингтон и Европа станут лучше понимать Азербайджан, его потенциал и роль.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Ümid edirəm ki, seçkilərdən sonra ABŞ-da və Avropada Azərbaycan haqqında daha yaxşı anlayış olacaq

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