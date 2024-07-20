Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что после выборов в США и Европе станут лучше понимать Азербайджан

Мы заявляем – иногда публично, а иногда частным образом, что интересы Азербайджана на Южном Кавказе должны быть соблюдены. И если кто-то попытается игнорировать наши интересы, то будет неправ и потерпит неудачу.

Мы заявляем – иногда публично, а иногда частным образом, что интересы Азербайджана на Южном Кавказе должны быть соблюдены. И если кто-то попытается игнорировать наши интересы, то будет неправ и потерпит неудачу.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"Скажу честно, что часть антиазербайджанской кампании (в США - ред.) связана с президентскими выборами. Они хотят обеспечить себе голоса армян. Думаю также, может быть, в этом и была цель", - сказал глава государства, выразив надежду, что после выборов Вашингтон и Европа станут лучше понимать Азербайджан, его потенциал и роль.