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Президент Ильхам Алиев: Наблюдаем широкий размах расизма и исламофобии во Франции

Президент Ильхам Алиев: Наблюдаем широкий размах расизма и исламофобии во Франции Параллельно с неоколониалистскими тенденциями, мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма и исламофобии.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 12:56
Президент Ильхам Алиев: Наблюдаем широкий размах расизма и исламофобии во Франции

Параллельно с неоколониалистскими тенденциями, мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма и исламофобии.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Некоторые из представленных сегодня здесь лиц подвергаются давлению и дискриминации, расистским нападкам в различной форме. Французское правительство, которое должно вести борьбу с подобными беспокоящими и опасными тенденциями внутри страны, пытается поучать другие государства, вмешиваться во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что проводимая Францией политика беспощадного неоколониализма в Африке обречена на провал.

Франция, которой должно быть стыдно за свою колониальную историю, богатую кровавыми преступлениями вместо того, чтобы извиниться за совершенные зверства, говорит о вымышленных этнических чистках в других странах. Эта страна злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах", - отмечается в обращении главы государства.

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Версия на английском языке President: 'We register widespread racism and Islamophobia across France, along with neocolonialism trends'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Fransada neokolonializm meylləri ilə paralel olaraq irqçilik və islamofobiya da geniş vüsət alıb"

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