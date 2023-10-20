Президент Ильхам Алиев: Наблюдаем широкий размах расизма и исламофобии во Франции

Параллельно с неоколониалистскими тенденциями, мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма и исламофобии.

Параллельно с неоколониалистскими тенденциями, мы также наблюдаем широкий размах во Франции расизма и исламофобии.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Некоторые из представленных сегодня здесь лиц подвергаются давлению и дискриминации, расистским нападкам в различной форме. Французское правительство, которое должно вести борьбу с подобными беспокоящими и опасными тенденциями внутри страны, пытается поучать другие государства, вмешиваться во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали, Нигера и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что проводимая Францией политика беспощадного неоколониализма в Африке обречена на провал.

Франция, которой должно быть стыдно за свою колониальную историю, богатую кровавыми преступлениями вместо того, чтобы извиниться за совершенные зверства, говорит о вымышленных этнических чистках в других странах. Эта страна злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах", - отмечается в обращении главы государства.