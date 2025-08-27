О нас

Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет ни одного российского солдата

Внешняя политика
27 августа 2025 г. 10:32
На территории Азербайджана нет ни одного российского солдата.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

В ответ на вопрос журналиста "Не опасаетесь ли вы шагов со стороны России в регионе, могущих остановить то, что пытается сделать Азербайджан? Я имею в виду, в географическом плане, по коридору и т.д" глава азербайджанского государства ответил:

"У них есть военная база в Армении с несколькими тысячами военнослужащих. В то же время границы Армении с Ираном и Турцией охраняются российскими пограничниками. На территории Азербайджана нет ни одного российского солдата. Я не знаю, что может произойти в Армении. Но мне не хочется думать о таком негативном исходе".

Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'There is not a single Russian soldier on Azerbaijani soil'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Torpağımızda bir nəfər də rus əsgəri yoxdur

