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Президент: Мы всегда хотели защитить Азербайджан от любого соперничества, от любой геополитической борьбы и нам удалось этого достичь

Президент: Мы всегда хотели защитить Азербайджан от любого соперничества, от любой геополитической борьбы и нам удалось этого достичь Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews ответил на вопрос корреспондента о том, что он наблюдает в регионе - конкуренцию или сотрудничество.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:17
Президент: Мы всегда хотели защитить Азербайджан от любого соперничества, от любой геополитической борьбы и нам удалось этого достичь

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews ответил на вопрос корреспондента о том, что он наблюдает в регионе - конкуренцию или сотрудничество.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Что касается Азербайджана, то я вижу сотрудничество. И это в основном связано с политикой нашей страны. Мы всегда хотели защитить Азербайджан от любого соперничества, от любой геополитической борьбы или противостояния между крупными державами. И я думаю, нам удалось этого достичь. Поэтому Азербайджан считается надежным партнером для многих крупных международных игроков. И мы видим реальный результат этого сотрудничества, так как если вы посмотрите на развитие энергетики в Азербайджане, то увидите широкое международное присутствие. Если вы посмотрите на транспортный сектор, то увидите, что оба коридора - Север-Юг и Восток-Запад - пересекают нашу страну, и от этого выигрывают и наши соседи, и многие страны в разных регионах.

С точки же зрения политического развития Азербайджан также является страной, ведущей независимую внешнюю политику, собственную политику, исходя из национальных интересов. Еще одним важным фактором является способность защитить себя от международного воздействия, дабы не превращать свою страну в зону противостояния или конкуренции. Я имею в виду негативное влияние и попытки вмешательства во внутренние дела. Нам удалось успешно снизить эти риски. И именно поэтому Азербайджан сегодня - это страна с большим международным потенциалом, хорошей международной репутацией, страна, сумевшая за последние двадцать лет привлечь более 300 млрд долларов инвестиций".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We always wanted to protect Azerbaijan from any kind of a rivalry'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz hər zaman Azərbaycanı istənilən rəqabətdən, geosiyasi mübarizədən qorumaq istəmişik və buna müvəffəq olmuşuq"

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