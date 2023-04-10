О нас

Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброе отношение народа Казахстана к нашей стране

Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброе отношение народа Казахстана к нашей стране Мы всегда чувствовали доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 18:22
Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброе отношение народа Казахстана к нашей стране

Мы всегда чувствовали доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в узком составе.

"То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте. Потому что у нас встречи проходят регулярно на разных международных площадках, но двусторонний формат - наиболее эффективный", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Qazaxıstan xalqının ölkəmizə xeyirxah münasibətini həmişə hiss etmişik"

Другие новости из категории

Токаев: Между Казахстаном и Азербайджаном налажен активный, доверительный политический диалог
Токаев: Между Казахстаном и Азербайджаном налажен активный, доверительный политический диалог
10 апреля 2023 г. 19:52
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в расширенном составе
10 апреля 2023 г. 19:50
В Астане состоялось открытие улицы Гейдара Алиева
В Астане состоялось открытие улицы Гейдара Алиева
10 апреля 2023 г. 19:40
МИД: Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений с Ираном
МИД: Азербайджан всегда был заинтересован в развитии добрососедских отношений с Ираном
10 апреля 2023 г. 19:20
Токаев: Азербайджан для Казахстана является братским государством
Токаев: Азербайджан для Казахстана является братским государством
10 апреля 2023 г. 19:11
В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева
В Казахстане выпущена марка, посвященная 100-летнему юбилею Гейдара Алиева
10 апреля 2023 г. 19:09
Президент: Азербайджан и Казахстан испытывают друг к другу братские чувства
Президент: Азербайджан и Казахстан испытывают друг к другу братские чувства
10 апреля 2023 г. 19:01
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в узком составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Казахстана в узком составе
10 апреля 2023 г. 18:54
В Астане организован официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
В Астане организован официальный прием в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева
10 апреля 2023 г. 17:44
Подписаны азербайджано-казахстанские документы
ФотоПодписаны азербайджано-казахстанские документы
10 апреля 2023 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi