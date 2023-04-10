Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброе отношение народа Казахстана к нашей стране

Мы всегда чувствовали доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране.

Мы всегда чувствовали доброе отношение всего народа Казахстана к нашей стране.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым в узком составе.

"То, что мы встречаемся так часто в рамках официальных визитов говорит и о характере наших отношений, и о том, что есть необходимость постоянно быть в контакте. Потому что у нас встречи проходят регулярно на разных международных площадках, но двусторонний формат - наиболее эффективный", - отметил глава государства.