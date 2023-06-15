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Президент Ильхам Алиев: Мы видим большой потенциал сотрудничества с Пакистаном в сфере образования

Президент Ильхам Алиев: Мы видим большой потенциал сотрудничества с Пакистаном в сфере образования Мы видим большой потенциал азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере образования. Сейчас в наших университетах получают образование 750 студентов из Пакистана.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 13:54
Президент Ильхам Алиев: Мы видим большой потенциал сотрудничества с Пакистаном в сфере образования

Мы видим большой потенциал азербайджано-пакистанского сотрудничества в сфере образования. Сейчас в наших университетах получают образование 750 студентов из Пакистана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Для иллюстрации быстрого продвижения этого процесса он отметил, что в прошлом году число этих студентов было всего 100.

"Мы надеемся принять здесь еще больше наших молодых братьев из Пакистана", - отметил глава государства, добавив при этом, что азербайджанцы, которые учились в Пакистане, сегодня вносят свой вклад в развитие страны в разных областях.

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