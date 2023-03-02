Президент Ильхам Алиев: Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство

В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 млрд долларов США.

В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта во время выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Подчеркнув, что в этом году планируется выделить на эти цели не менее 1,7 млрд долларов США, глава государства отметил: "Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство и используя концепции "умный город" и "умная деревня". Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного развития и восстановления под руководством национальных властей".