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Президент Ильхам Алиев: Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство

Президент Ильхам Алиев: Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 млрд долларов США.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев: Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство

В 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта во время выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Подчеркнув, что в этом году планируется выделить на эти цели не менее 1,7 млрд долларов США, глава государства отметил: "Мы строим новые города и села с нуля, применяя современное градостроительство и используя концепции "умный город" и "умная деревня". Это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного развития и восстановления под руководством национальных властей".

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Версия на английском языке President: 'We are building new cities and villages from scratch by utilizing concepts of "smart city" and "smart village"'
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz müasir şəhərsalma - “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyalarından istifadə edərək yeni şəhər və kəndləri sıfırdan yaradırıq"

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