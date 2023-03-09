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Президент Ильхам Алиев: Мы старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем

Президент Ильхам Алиев: Мы старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:27
Президент Ильхам Алиев: Мы старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем

Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Конфликты можно разрешить двумя путями: мирным и немирным. Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем, несмотря на то, что в результате армянской оккупации в Азербайджане возник гуманитарный кризис, более 1 миллиона азербайджанцев остались без крова, стали беженцами и вынужденными переселенцами", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Армения проводила политику этнической чистки против азербайджанцев, изгнала их из Карабаха, подвергла миллион азербайджанцев страданиям.

"Несмотря на наши попытки решить проблему мирным путем и убедить Армению выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали немедленного, полного, безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских территорий, Армения просто проигнорировала эти резолюции, продемонстрировав неуважение к международному праву и сообществу", - добавил президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘We were trying hard to resolve the conflict with Armenia by peaceful means’
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Ermənistanla münaqişəni dinc yolla həll etmək üçün əlimizdən gələni etdik"

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