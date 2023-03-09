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Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов

Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

"Мы увеличили инвестиции в наши газовые месторождения. И сейчас мы даже думаем, не только думаем, но и работаем над расширением экспортных трубопроводов. Введен в эксплуатацию Южный газовый коридор. Заключительный сегмент газопровода был введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года. Но вот прошло чуть больше двух лет, и нам нужно расширять систему: TANAP — с 16 до 32 млрд кубометров, а TAP — с 10 до 20 млрд кубометров. И это только из-за растущего спроса в Европе. В противном случае мы бы не стали инвестировать", - отметил глава государства.

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