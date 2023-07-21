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Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин

Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин Мы прилагаем серьезные усилия и реализуем меры для того, чтобы избавиться от мин. Мы закупили оборудование, завезли специальные машины. Одна из наших местных компаний уже начала их производство в Азербайджане.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 19:13
Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин

Мы прилагаем серьезные усилия и реализуем меры для того, чтобы избавиться от мин. Мы закупили оборудование, завезли специальные машины. Одна из наших местных компаний уже начала их производство в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что на наших территориях установлено более миллиона противопехотных мин, глава государства подчеркнул: "Карта, предоставленная нам армянами, охватывает примерно 400 тысяч противопехотных мин. То есть они признали, что установили более 400 тысяч мин. Но мы знаем, что количество мин приближается к 1 миллиону, и это достаточно точная информация".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We are undertaking very serious efforts in demining
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Minalardan azad olmaq üçün ciddi səylər göstəririk"

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