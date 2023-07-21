Президент Ильхам Алиев: Мы прилагаем серьезные усилия для того, чтобы избавиться от мин

Мы прилагаем серьезные усилия и реализуем меры для того, чтобы избавиться от мин. Мы закупили оборудование, завезли специальные машины. Одна из наших местных компаний уже начала их производство в Азербайджане.

Мы прилагаем серьезные усилия и реализуем меры для того, чтобы избавиться от мин. Мы закупили оборудование, завезли специальные машины. Одна из наших местных компаний уже начала их производство в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что на наших территориях установлено более миллиона противопехотных мин, глава государства подчеркнул: "Карта, предоставленная нам армянами, охватывает примерно 400 тысяч противопехотных мин. То есть они признали, что установили более 400 тысяч мин. Но мы знаем, что количество мин приближается к 1 миллиону, и это достаточно точная информация".