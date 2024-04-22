О нас

Президент Ильхам Алиев: Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи с Россией

Президент Ильхам Алиев: Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи с Россией Азербайджан очень доволен тем, как развиваются связи с Россией.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 17:32
Президент Ильхам Алиев: Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи с Россией

Азербайджан очень доволен тем, как развиваются связи с Россией.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным один на один.

"Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи. Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которую мы подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 года и которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем", - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
19 апреля 2024 г. 17:32
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi