Президент Ильхам Алиев: Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи с Россией

Азербайджан очень доволен тем, как развиваются связи с Россией.
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным один на один.
"Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи. Уже более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которую мы подписали здесь, в Кремле, в феврале 2022 года и которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем", - подчеркнул глава Азербайджанского государства.