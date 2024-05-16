О нас

Ильхам Алиев: Мы очень дорожим креативным партнерством между Азербайджаном и Беларусью

Ильхам Алиев: Мы очень дорожим креативным партнерством между Азербайджаном и Беларусью Мы очень дорожим доверительным, креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем, и думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что Беларусь и Азербайджан – это два
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 15:28
Ильхам Алиев: Мы очень дорожим креативным партнерством между Азербайджаном и Беларусью

Мы очень дорожим доверительным, креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем, и думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в расширенном составе.

Глава государства подчеркнул, что это основа наших межгосударственных отношений, потому что только в обстановке взаимного доверия можно уверенно двигаться вперед, всегда рассчитывая на взаимную поддержку в любой ситуации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We highly value creative partnership between Azerbaijan and Belarus
Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycanla Belarus arasında kreativ tərəfdaşlığı çox yüksək qiymətləndiririk

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi