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Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир

Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир Азербайджан настроен на долгосрочный мир.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев

Азербайджан настроен на долгосрочный мир.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

"По всем направлениям мы видим позитивную динамику. И конечно, на каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны, считаем, предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'We are committed to long-term peace'
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Biz uzunmüddətli sülhə hədəflənmişik"

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