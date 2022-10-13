Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир

Азербайджан настроен на долгосрочный мир.

Азербайджан настроен на долгосрочный мир.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

"По всем направлениям мы видим позитивную динамику. И конечно, на каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны, считаем, предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут", - сказал глава государства.