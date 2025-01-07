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Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень

Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень Если обе стороны будут заинтересованы, мы сможем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 23:27
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень

Если обе стороны будут заинтересованы, мы сможем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Подчеркнув, что Трамп в своих заявлениях направил очень четкие, открытые месседжи, президент Азербайджана добавил: "Азербайджанская общественность разделяет подавляющее большинство из них. Поэтому надежды большие. Вот почему я сказал, что надежды есть, они большие. В том числе будет возможность приблизиться к стратегическому уровню американо-азербайджанских связей".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: Amerika-Azərbaycan əlaqələrini strateji səviyyəyə qaldıra bilərik

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