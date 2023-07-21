Президент Ильхам Алиев: Мы движемся к цели и достигли многих из них

Во время и после Второй Карабахской войны страны, отличавшиеся близостью к Армении, уже не могли или не хотели скрывать своих проармянских позиций.

Во время и после Второй Карабахской войны страны, отличавшиеся близостью к Армении, уже не могли или не хотели скрывать своих проармянских позиций.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что это в определенной степени привело к обострению отношений Азербайджана с данными странами, глава государства отметил: "Но это не значит, что так будет вечно. Этот этап тоже завершится, откроется новый. Главное, чтобы была повестка дня. В поствоенный период мы все делали последовательно, один шаг был логическим продолжением предыдущего. Мы шли и идем к цели и достигли многих из них. Есть некоторые цели, которых мы пока не достигли, но мы достигнем и их".