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Президент: Мы должны создавать максимально возможные условия для бывших беженцев, которые уже возвращаются

Президент: Мы должны создавать максимально возможные условия для бывших беженцев, которые уже возвращаются Сегодня на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме присутствуют гости из 53 стран — почти 200 зарубежных гостя из общего числа участников форума, которых насчитываются 400 человек. Это является отражением нашей дружбы и нашей общей заинт
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 13:04
Президент: Мы должны создавать максимально возможные условия для бывших беженцев, которые уже возвращаются

Сегодня на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме присутствуют гости из 53 стран — почти 200 зарубежных гостя из общего числа участников форума, которых насчитываются 400 человек. Это является отражением нашей дружбы и нашей общей заинтересованности в том, чтобы увидеть полностью разрушенные во время оккупации территории восстановленными.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Выразив особую благодарность исполнительному директору Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуне Мохд Шариф за постоянную поддержку наших инициатив и ее ценные рекомендации в области градостроительства, глава государства подчеркнул, что Азербайджан отстраивает города и села с нуля. "Поэтому нам необходимо применять современные технологии и создавать максимально возможные условия для бывших беженцев, которые уже возвращаются", - добавил президент Ильхам Алиев.

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