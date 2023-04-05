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Ильхам Алиев: Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане

Ильхам Алиев: Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане, и к заседанию межправительственной комиссии, я уверен, будут выполнены все поручения, которые мы дали членам делегаций именно по вопросам транспортно-ло
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:33
Ильхам Алиев: Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане

Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане, и к заседанию межправительственной комиссии, я уверен, будут выполнены все поручения, которые мы дали членам делегаций именно по вопросам транспортно-логического взаимодействия, инвестиционной политики, промышленной кооперации.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Хотел бы особо отметить прочный фундамент наших связей, а именно культурное взаимодействие. Наши народы веками жили в дружбе, согласии, дружили, и неслучайно в Азербайджане очень высоко ценят таджикскую культуру, в Таджикистане - азербайджанскую культуру», - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We have agreed to hold next meeting of intergovernmental commission in Tajikistan this year
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclasını bu il Tacikistanda keçirmək barədə razılığa gəldik"

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