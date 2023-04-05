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Президент Ильхам Алиев: Мы будем способствовать увеличению числа таджикских студентов, обучающихся в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев: Мы будем способствовать увеличению числа таджикских студентов, обучающихся в Азербайджане Около 50 курсантов из Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях Министерства обороны и Государственной погранслужбы Азербайджана.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев: Мы будем способствовать увеличению числа таджикских студентов, обучающихся в Азербайджане

Около 50 курсантов из Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях Министерства обороны и Государственной погранслужбы Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов. Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане», - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: We decided to help increase number of Tajik students in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycanda təhsil alan tacik tələbələrin sayının artırılmasına şərait yaradılacaq"

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