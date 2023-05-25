О нас

Президент Ильхам Алиев: Морской порт Алят будет в ближайшее время модернизирован

Президент Ильхам Алиев: Морской порт Алят будет в ближайшее время модернизирован Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 млн тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован и объем грузоперевалки достигнет 25 млн тонн грузов.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 17:54
Президент Ильхам Алиев: Морской порт Алят будет в ближайшее время модернизирован

Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 млн тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован и объем грузоперевалки достигнет 25 млн тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором он принимает участие в качестве гостя.

"Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время. В Баку уже несколько лет функционирует современная судостроительная верфь, которая может изготавливать любой тип судов. И рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, и уже ведутся переговоры, активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку", - заявил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Азербайджан не имеет никаких территориальных претензий к Армении
Ильхам Алиев: Азербайджан не имеет никаких территориальных претензий к Армении
25 мая 2023 г. 18:21
Ильхам Алиев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Ильхам Алиев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
25 мая 2023 г. 18:12
Президент: Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост
Президент: Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост
25 мая 2023 г. 17:42
Президент: Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии
Президент: Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии
25 мая 2023 г. 17:36
Президент Алиев: Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений Азербайджана и Армении
Президент Алиев: Существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений Азербайджана и Армении
25 мая 2023 г. 17:31
МИД Азербайджана поздравил Иорданию с национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Иорданию с национальным праздником
25 мая 2023 г. 16:31
Лукашенко поздравил президента Азербайджана
Лукашенко поздравил президента Азербайджана
25 мая 2023 г. 15:50
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
Президент: Румыния продолжит поддерживать устойчивое развитие диалога между Азербайджаном и ЕС
25 мая 2023 г. 15:41
Президент Румынии поздравил президента Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил президента Ильхама Алиева
25 мая 2023 г. 15:39
Махмуд Аббас поздравил президента Ильхама Алиева
Махмуд Аббас поздравил президента Ильхама Алиева
25 мая 2023 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi