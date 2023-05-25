Президент Ильхам Алиев: Морской порт Алят будет в ближайшее время модернизирован

Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 млн тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован и объем грузоперевалки достигнет 25 млн тонн грузов.

Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 млн тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован и объем грузоперевалки достигнет 25 млн тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором он принимает участие в качестве гостя.

"Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время. В Баку уже несколько лет функционирует современная судостроительная верфь, которая может изготавливать любой тип судов. И рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, и уже ведутся переговоры, активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку", - заявил президент.