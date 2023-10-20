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Президент Ильхам Алиев: Минный террор тесно связывает Францию и Армению друг с другом

Президент Ильхам Алиев: Минный террор тесно связывает Францию и Армению друг с другом Франция является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире.
Внешняя политика
20 октября 2023 г. 12:47
Президент Ильхам Алиев: Минный террор тесно связывает Францию и Армению друг с другом

Франция является одной из стран, использовавших наибольшее количество мин в мире.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Только на территории Алжира было заложено более 5 миллионов мин. В результате Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, наиболее пострадавших от взрывов мин. В этом списке после Франции идет ее близкий союзник Армения. В результате мин, заложенных Арменией на оккупированных ею азербайджанских территориях, только за последние три года около 340 азербайджанцев стали жертвами мин. Среди них есть и гражданские лица. Одной из причин, тесно связывающих эти две страны друг с другом, является их опыт занятия минным террором", - отмечается в обращении главы государства.

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