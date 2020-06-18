​Президент Ильхам Алиев: Мы оказали гуманитарную помощь уже 29 странам

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/35f23d589405caf5fd34e438baa95bb7/b376cf13-706c-4b79-89ae-d942c9e5d71c_292.jpg

"В период пандемии Азербайджан демонстрирует положительные результаты. Считаю, что это стало возможным благодаря новому этапу начатых в последнее время очень серьезных реформ. Основная задача здесь заключается в сокращении теневой экономики и неофициальной занятости. Обязательное медицинское страхование, предлагая услуги здравоохранения высокого уровня, также поможет нам в борьбе с неофициальной занятостью. То есть, тем, кто все еще осуществляет теневую деятельность, придется перейти к белой экономике".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе видеоконференции с новоназначенным вице-президентом банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и другими представителями банка.

"Это – важное достижение. Могу привести цифры. В прошлом году наши налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 600 миллионов долларов, причем, в основном, благодаря сокращению теневой экономики, и этот процесс продолжается. В первые 5 месяцев текущего года налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 400 миллионов манатов. Это произошло тогда, когда торговые отношения серьезно пострадали.

Как уже было отмечено, наша национальная валюта стабильна, что, как мне кажется, также является одним из важных факторов макроэкономической стабильности. Мы понимаем, что без макроэкономической стабильности все наши усилия будут подорваны. Для поддержки безработных, малообеспеченных людей и работников сфер, пострадавших от пандемии, к примеру, туризма и других отраслей, мы представили социальный и экономический пакет в объеме 2 миллиарда долларов. Одних только представителей малого предпринимательства – около 600 тысяч.

Таким образом, мы выделили эти средства для оказания необходимой поддержки людям, пострадавшим от пандемии. Как уже было отмечено, в банковской системе также происходят преобразования, лицензии некоторых банков аннулированы. Правительство обеспечило страхование всех вкладов.

Мне также хотелось бы подчеркнуть, что в период пандемии мы очень активно работали на глобальном уровне. Мы оказали гуманитарную помощь уже 29 странам. Кроме того, в настоящее время мы председательствуем в Движении неприсоединения, объединяющем 120 стран, и провели онлайн-саммит данной организации. Это мероприятие прошло очень успешно. Мы оказали Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов. Это была часть наших международных обязательств", - заявил Ильхам Алиев.