Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене

Я могу искренне сказать вам, что международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене в отношении поддержки и сотрудничества.

Я могу искренне сказать вам, что международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене в отношении поддержки и сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Вы делаете это в глобальном масштабе, а мы, может быть, - больше в региональном, но мы следуем той же философии, и у нас получается. К примеру, Китай - одна из самых успешных стран в мире, ведущая экономика мира. Вы добились этого благодаря собственным усилиям и мудрости ваших людей, лидерству и нацеленности на результат», - отметил глава государства.