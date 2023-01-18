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Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене

Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене Я могу искренне сказать вам, что международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене в отношении поддержки и сотрудничества.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 20:54
Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене

Я могу искренне сказать вам, что международное сообщество должно высоко ценить то, что делает Китай на мировой арене в отношении поддержки и сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Вы делаете это в глобальном масштабе, а мы, может быть, - больше в региональном, но мы следуем той же философии, и у нас получается. К примеру, Китай - одна из самых успешных стран в мире, ведущая экономика мира. Вы добились этого благодаря собственным усилиям и мудрости ваших людей, лидерству и нацеленности на результат», - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Çinin qlobal arenada gördüyü işlər yüksək qiymətləndirilməlidir"

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