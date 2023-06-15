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Президент Ильхам Алиев: Международное право работает избирательно

Президент Ильхам Алиев: Международное право работает избирательно Международное право работает избирательно, гарантией независимости и территориальной целостности, безопасности стран является их экономический, политический и военный потенциал.
Внешняя политика
15 июня 2023 г. 14:22
Президент Ильхам Алиев: Международное право работает избирательно

Международное право работает избирательно, гарантией независимости и территориальной целостности, безопасности стран является их экономический, политический и военный потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Нам известно, как избирательно работает международное право, как не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН. < …> Гарантией вашей независимости или территориальной целостности, безопасности и благополучия вашего народа является ваш собственный экономический, политический и военный потенциал", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Pakistan və Azərbaycan hər zaman çiyin-çiyinə dayanan ölkələr olub"

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