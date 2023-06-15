Президент Ильхам Алиев: Международное право работает избирательно

Международное право работает избирательно, гарантией независимости и территориальной целостности, безопасности стран является их экономический, политический и военный потенциал.

Международное право работает избирательно, гарантией независимости и территориальной целостности, безопасности стран является их экономический, политический и военный потенциал.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Нам известно, как избирательно работает международное право, как не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН. < …> Гарантией вашей независимости или территориальной целостности, безопасности и благополучия вашего народа является ваш собственный экономический, политический и военный потенциал", - отметил глава государства.