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Президент Ильхам Алиев конкретно и предметно ответил Николу Пашиняну - МНЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев конкретно и предметно ответил Николу Пашиняну - МНЕНИЕ Президент Ильхам Алиев конкретно и предметно ответил Николу Пашиняну
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев конкретно и предметно ответил Николу Пашиняну - МНЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев конкретно и предметно ответил Николу Пашиняну

Об этом в интервью Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Депутат напомнил, что 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в качестве гостя по приглашению президента России Владимира Путина на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Москве в расширенном составе:

"Отмечу, что Азербайджан в двустороннем формате, за исключением Армении, имеет тесные связи со странами-членами Евразийского экономического союза. Торговый оборот Азербайджана с этими странами составил около 5 миллиардов долларов США. Сегодня у Азербайджана сильная экономика, мы не нуждаемся ни в чьей поддержке. Это также позволяет нам успешно проводить нашу внешнюю политику”.

По его словам, Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг:

"Зангезурский коридор повышает транзитный потенциал стран региона и открывает новые возможности в транспортной сфере. Азербайджан имеет современную транспортно-транзитную инфраструктуру”.

Дж.Мамедов отметил, что на заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался представить вопрос о Зангезурском коридоре в ином свете:

"Но эта попытка была очень неудачной. На все его инсинуации наш президент ответил конкретно и лаконично. Отмечу также, что президент России выступил с заявлениями в поддержку позиции Азербайджана. Это тоже вопрос особой важности и значимости. Тем самым Азербайджан еще больше укрепил свою политическую позицию”.

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Версия на азербайджанском языке "Prezident İlham Əliyev Paşinyanın bütün suallarına konkret və dəqiq cavab verdi" - RƏY

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