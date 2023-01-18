Президент Ильхам Алиев: Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями

Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями. У меня была возможность много раз встречаться с председателем Си Цзиньпином. Последний раз мы встречались несколько месяцев назад. Это была прекрасная встреча.

Китай и Азербайджан являются хорошими друзьями. У меня была возможность много раз встречаться с председателем Си Цзиньпином. Последний раз мы встречались несколько месяцев назад. Это была прекрасная встреча.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу.

Напомнив о встрече с китайским лидером осенью прошлого года на одном из международных мероприятий, глава государства сказал: «Мы провели очень плодотворные обсуждения нашего будущего сотрудничества. А во время встречи с председателем Си Цзиньпином в Пекине, во время саммита, посвященного проекту «Один пояс - один путь», он назвал меня большим другом Китая. Это было большой честью для меня».