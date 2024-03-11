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Президент Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан – два братских государства

Президент Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан – два братских государства Казахстан и Азербайджан – это два братских государства.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 17:05
Президент Ильхам Алиев: Казахстан и Азербайджан – два братских государства

Казахстан и Азербайджан – это два братских государства.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Подчеркнув, что на протяжении многих веков наши народы живут в мире, братстве, сотрудничестве, независимо от общественно-политической формации, глава государства отметил: "А как два независимых государства уже более 30 лет активно взаимодействуют как в международных структурах, так и в двустороннем формате. Но в последнее время динамика наших взаимных визитов очень иллюстративна и говорит о том, что отношениям придан новый динамизм".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Kazakhstan and Azerbaijan are two brotherly states
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Qazaxıstan və Azərbaycan iki qardaş dövlətdir

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