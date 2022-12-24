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Президент Ильхам Алиев: Исторический центр, разрушенный армянами в Иреване, был наследием азербайджанского народа

Президент Ильхам Алиев: Исторический центр, разрушенный армянами в Иреване, был наследием азербайджанского народа Исторический центр, разрушенный армянами в Иреване, был наследием азербайджанского народа.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 21:28
Президент Ильхам Алиев: Исторический центр, разрушенный армянами в Иреване, был наследием азербайджанского народа

Исторический центр, разрушенный армянами в Иреване, был наследием азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

"Это уже начинают понимать и в мире, например, задают вопрос, - этот вопрос поставили мы, представители Азербайджана, люди, занимающиеся данным вопросом, - покажите где находится исторический центр Иревана? Где исторический центр Иревана? Вы ведь говорите, что это якобы самый древний город мира. Где его исторический центр?

Теперь посмотрите на другие страны Южного Кавказа – в Азербайджане, Грузии, в наших городах, в большинстве городов, есть исторические памятники, исторические центры. Будь то Баку, Гянджа, Нахчыван, Шеки, Габала, все остальные города. Как может быть, что в Иреване нет исторического центра? Пусть ответят на этот простой вопрос. Ответ понятен, как ясный день. Потому что этот исторический центр был историческим наследием азербайджанского народа, которое они разрушили. Под предлогом градостроительства были разрушены все наши исторические здания, в том числе Иреванская крепость, Сардарский дворец. Все это необходимо показать. То есть помимо политической и правовой стороны, в любом вопросе значение имеет и его историческая составляющая. Поэтому наша работа должна основываться на этой истории", - сказал глава государства.

"Что касается правовой стороны, то нам надо подумать вместе, привлечь международных юристов. Азербайджанское государство поможет и в этом. Они покажут нам, как реализовать в международной плоскости это желание и право вернуться", - добавил Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İrəvanın ermənilər tərəfindən dağıdılmış tarixi mərkəzi Azərbaycan xalqının tarixi irsi idi"

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