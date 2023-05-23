Президент Ильхам Алиев: Инициатива создания интегрированной модели Южного Кавказа была выдвинута Азербайджаном

Азербайджан поддерживает подписание с Арменией мирного договора на основе представленных нашей страной 5 принципов, в частности, взаимного признания территориальной целостности и суверенитета государств.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт.
Глава государства сказал, что инициатива объединения Азербайджана, Грузии и Армении на одной платформе и создания интегрированной модели Южного Кавказа была выдвинута именно Азербайджаном.