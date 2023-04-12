О нас

Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении

Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении Азербайджаном назначен специальный представитель и армянские жители приглашены в Баку с целью обсуждения как реинтеграции, так и различных инфраструктурных проектов.
Внешняя политика
12 апреля 2023 г. 13:51
Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении

Азербайджаном назначен специальный представитель и армянские жители приглашены в Баку с целью обсуждения как реинтеграции, так и различных инфраструктурных проектов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

Глава государства довел до внимания, что между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе ведутся переговоры по мирному договору и нормализации отношений. Отметив инцидент, произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе, Президент Азербайджана заявил, что это была целенаправленная провокация со стороны Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Incident on the Armenia-Azerbaijan border is Armenia’s purposeful provocation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ötən gün Ermənistan tərəfindən məqsədyönlü şəkildə təxribat törədilib"

Другие новости из категории

Буяр Османи: ОБСЕ может внести вклад в разминирование и другие проекты в Азербайджане
Буяр Османи: ОБСЕ может внести вклад в разминирование и другие проекты в Азербайджане
12 апреля 2023 г. 14:10
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассматривает сотрудничество с ОБСЕ в практической плоскости
12 апреля 2023 г. 14:02
Президент: Концепция этнического примирения Балканского региона может быть интересна и Южному Кавказу
Президент: Концепция этнического примирения Балканского региона может быть интересна и Южному Кавказу
12 апреля 2023 г. 13:41
Министр: Председательство Северной Македонии возродит ОБСЕ как уникальную платформу для диалога
Министр: Председательство Северной Македонии возродит ОБСЕ как уникальную платформу для диалога
12 апреля 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
12 апреля 2023 г. 13:37
Байрамов: Произошедшее накануне является спланированной провокацией Армении
Байрамов: Произошедшее накануне является спланированной провокацией Армении
12 апреля 2023 г. 13:26
Джейхун Байрамов: Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения неприемлемо
Джейхун Байрамов: Вмешательство Армении в процесс реинтеграции армянского населения неприемлемо
12 апреля 2023 г. 13:07
Османи: ОБСЕ поддерживает все инициативы для нормализации отношений между Баку и Ереваном
Османи: ОБСЕ поддерживает все инициативы для нормализации отношений между Баку и Ереваном
12 апреля 2023 г. 12:58
Глава МИД Азербайджана: Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров
Глава МИД Азербайджана: Международные посредники пытаются вернуть Армению за стол переговоров
12 апреля 2023 г. 12:51
Глава МИД: Азербайджан остается приверженным принципам ОБСЕ
Глава МИД: Азербайджан остается приверженным принципам ОБСЕ
12 апреля 2023 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi