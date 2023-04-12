Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении

Азербайджаном назначен специальный представитель и армянские жители приглашены в Баку с целью обсуждения как реинтеграции, так и различных инфраструктурных проектов.

Азербайджаном назначен специальный представитель и армянские жители приглашены в Баку с целью обсуждения как реинтеграции, так и различных инфраструктурных проектов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

Глава государства довел до внимания, что между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе ведутся переговоры по мирному договору и нормализации отношений. Отметив инцидент, произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе, Президент Азербайджана заявил, что это была целенаправленная провокация со стороны Армении.