Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения
Внешняя политика
- 21 января, 2026
- 02:30
На протяжении многих лет для нас приоритетом номер один был энергетический сектор, поскольку имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населения.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран.
Подчеркнув, что сегодня большая часть энергетических проектов завершена, глава государства отметил: "Да, мы продолжаем, и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается неэнергетическому сектору, ненефтегазовому сектору".
Последние новости
02:45
Президент: У нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бумВнешняя политика
02:43
Ильхам Алиев: Баку и Азербайджан становятся очень привлекательными для иностранцевВнешняя политика
02:38
Президент: Азербайджан - единственный надежный, безопасный и дружественный пункт назначения, обеспечивающий связь Европы с Центральной АзиейВнешняя политика
02:35
Ильхам Алиев: Горнодобывающая промышленность, возобновляемая энергия, искусственный интеллект и дата-центры – основные направления для привлечения иностранных инвестицийВнешняя политика
02:31
Президент Азербайджана: К 2032 году мы ожидаем выработку в стране восьми гигаватт солнечной и ветровой энергииЭнергетика
02:30
Ильхам Алиев: Имеющиеся у нас ресурсы позволили нам повысить экономические показатели и улучшить уровень жизни населенияВнешняя политика
02:10
Стартовал 7-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФАФутбол
02:07
Правительство Португалии впервые за 20 лет совершило парламентский визит в ТурциюВ регионе
01:47