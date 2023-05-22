О нас

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по Старому городу Вильнюса

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по Старому городу Вильнюса 22 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по Cтарому городу Вильнюса.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 19:21
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по Старому городу Вильнюса

22 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили прогулку по Cтарому городу Вильнюса.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о Старом городе Вильнюса.

Было отмечено, что в архитектуре Старого города Вильнюса ощущается синтез прошлого и будущего. Площадь Старого города Вильнюса, считающегося одним из крупнейших средневековых городов Северной Европы, составляет около 3,6 квадратных километра. Построенные здесь здания в архитектурных стилях готики, ренессанса, барокко и неоклассики, дополняют друг друга. Одним из самых совершенных архитектурных комплексов является архитектурный ансамбль Вильнюсского университета, занимающей значительную часть города и имеющей 13 дворов.

Подчеркивалось, что с учетом универсальной ценности и оригинальности Старый город Вильнюса в 1994 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости, приезжающие в столицу Литвы, непременно знакомятся со Старым городом, где очень много привлекающих внимание архитектурных памятников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Vilnüs Qədim şəhərini gəziblər

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi