    Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в банкете в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине

    В Международном конгрессно-выставочном центре Tianjin Meijiang 31 августа был дан банкет в честь глав государств и их супруг от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань, а также представлена концертная программа.

    Как сообщает Report, председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

    Затем главы государств и правительств с супругами совместно сделали фото.

    https://video.azertag.az/site/video/269099

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tiencində dövlət və hökumət başçılarının və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak ediblər

