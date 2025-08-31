Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в банкете в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине

В Международном конгрессно-выставочном центре Tianjin Meijiang 31 августа был дан банкет в честь глав государств и их супруг от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань, а также представлена концертная программа.

Как сообщает Report, председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Затем главы государств и правительств с супругами совместно сделали фото.

https://video.azertag.az/site/video/269099