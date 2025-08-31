Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в банкете в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине
Внешняя политика
- 31 августа, 2025
- 17:34
В Международном конгрессно-выставочном центре Tianjin Meijiang 31 августа был дан банкет в честь глав государств и их супруг от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань, а также представлена концертная программа.
Как сообщает Report, председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Затем главы государств и правительств с супругами совместно сделали фото.
Последние новости
18:13
Министр обороны Израиля заявил о ликвидации пресс-секретаря военного крыла ХАМАСДругие страны
17:59
Путин на встрече с Пашиняном заявил о накопленных вопросах для обсуждения - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:53
Мерц считает, что российско-украинский конфликт может продлиться еще долгоДругие страны
17:34
Видео
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в банкете в честь глав государств и правительств и их супруг в ТяньцзинеВнешняя политика
17:30
В море в Новханы утонул 6-летний ребенокПроисшествия
17:13
СМИ: В ФРГ хотят ужесточить санкции за отказ получателей пособий от работыДругие страны
17:04
"Барселона" зарегистрировала вратаря Щесного в Ла ЛигеФутбол
16:56
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд посетил ЛачынВнешняя политика
16:42
Фото
Видео