Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу в связи со стрельбой в Казани.

Как передает Report, в тексте говорится:

"Уважаемый Рустам Нургалиевич,

С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани.

Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".