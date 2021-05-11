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Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу
Внешняя политика
11 мая 2021 г. 19:00
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу в связи со стрельбой в Казани.

Как передает Report, в тексте говорится:

"Уважаемый Рустам Нургалиевич,

С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани.

Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tatarıstan Prezidentinə başsağlığı veriblər

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