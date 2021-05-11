Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу в связи со стрельбой в Казани.
Как передает Report, в тексте говорится:
"Уважаемый Рустам Нургалиевич,
С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани.
Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".